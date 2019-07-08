Сутормин прошёл медосмотр для перехода в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прошёл медицинское обследование для «Зенита». Таким образом, в ближайшее время он присоединится к петербургскому клубу.
Напомним, хавбек перешёл в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга». Футболист подписал с казанским клубом четырехлетний контракт.
Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей (два — с пенальти), отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек. Также на его счету два матча в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».
- 8 июля 2019
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