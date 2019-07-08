РФС опубликовал сюжет о том, как тяжелобольной мальчик попал на матч сборной
Российский футбольный союз (РФС) помог 11-летнему тяжелобольному мальчику попасть на матч сборной России. Соответствующий сюжет появился на Youtube сборной России по футболу.
11-летний Саша — большой фанат футбола, у него детский церебральный паралич и гепатобластома печени. Несмотря на свой диагноз, уже в столь юном возрасте он побывал на огромном количестве матчей, причём не только в нашей стране. Невзирая на это, он ни разу не бывал на матче сборной России в другом городе. РФС помог Саше осуществить мечту.
Саша побывал на матче отборочного цикла Евро-2020, в котором сыграли сборная России и команда Сан-Марино. Встреча прошла в Саранске. Подопечные Станислава Черчесова уверенно разгромили соперника со счётом 9:0.
- 8 июля 2019
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