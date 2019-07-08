Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Молодёжная сборная России стартует в отборе Евро-2021 домашним матчем в Саранске

Молодёжная сборная России стартует в отборе Евро-2021 домашним матчем в Саранске
Футбол / Прочие турниры 0

Молодёжная сборная России стартует в отборочном турнире чемпионата Европы—2021 с командой Сербии. Встреча состоится в Саранске. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Матч пройдёт 6 сентября на стадионе «Мордовия Арена». Время начала встречи определится позднее. 10 сентября в матче 2-го тура россияне на выезде сыграют с национальной командой Болгарии. Другими соперниками России по пятой отборочной группе являются команды Польши, Латвии и Эстонии.

В финальную часть молодёжного чемпионата Европы выйдут победители девяти групп и лучшая команда из числа финишировавших вторыми (без учёта матчей со сборными, занявших шестые места в группах). Восемь оставшихся вторых мест определят четырёх участников турнира в стыковых играх, которые запланированы на 9-17 ноября 2020 года.

Сборная России выпустила мини-фильм в честь годовщины со дня старта ЧМ-2018
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент