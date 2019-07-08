Нето: я хочу выиграть всё в «Барселоне»

Бразильский голкипер Нето дал первое интервью в качестве игрока «Барселоны». Напомним, 27 июня стало известно о его переходе из «Валенсии».
«Мои лучшие качества? Я ловок и быстр. Счастлив стать частью «Барселоны». Моя цель в новом клубе? Я хочу выиграть с этим клубом всё», — цитирует Нето пресс-служба каталонского клуба.
Напомним, голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера составила € 26 млн. За счёт бонусов сумма сделки может увеличиться ещё на € 9 млн. Сумма отступных в контракте бразильца составит € 200 млн.
Ранее Нето выступал за «Фиорентину», «Ювентус» и «Атлетико Паранаэнсе». Бразилец является двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии и победителем Кубка Испании сезона-2018/19.
- 8 июля 2019
-
20:23
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:01
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
18:08
-
18:05
-
17:59
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
17:06
-
16:58
-
16:29
-
16:18
-
16:10
-
15:44
-
15:42
-
15:28
-
15:19
-
15:08
-
14:47
-
14:45
-
14:31
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
14:04