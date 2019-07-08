Экс-защитник «Спартака» Сухи перешёл в «Аугсбург»

«Аугсбург» в официальном «твиттере» объявил о переходе чешского защитника Марека Сухи.

Футболист являлся свободным агентом и достался немецкому клубу бесплатно. Сухи подписал с «Аугсбургом» контракт, который будет действовать до лета 2021 года.

Последним клубом 31-летнего Сухи был швейцарский «Базель», за который он выступал с 2014 года. Российским болельщикам Сухи известен по выступлениям за «Спартак» с 2010 по 2014 год. Чех является четырёхкратным чемпионом Швейцарии, а также двукратным чемпионом Чехии.

В минувшем сезоне «Аугсбург» сохранил место в Бундеслиге, финишировав на 15-м месте в турнирной таблице. В новом сезоне клуб стартует выездным матчем с дортмундской «Боруссией», который состоится 17 августа.