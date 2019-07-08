«Динамо» может заплатить € 6 млн за бразильского защитника «Ганновера» Уолеса

Московское «Динамо» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Ганновера-96» Уолесу Соузе, сообщает Weltfussball со ссылкой на Bild.

По данным источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 6 млн. Впрочем, «Ганновер-96» оценивает игрока в € 8 млн. Также бразилец входит в сферу интересов «Алавеса» и «Бешикташа».

Уолес перешёл в «Ганновер-96» летом 2018 года из «Гамбурга». Сумма трансфера составила € 6 млн. В минувшем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 26 матчах немецкого национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек.