«Динамо» может заплатить € 6 млн за бразильского защитника «Ганновера» Уолеса
Московское «Динамо» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Ганновера-96» Уолесу Соузе, сообщает Weltfussball со ссылкой на Bild.
По данным источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 6 млн. Впрочем, «Ганновер-96» оценивает игрока в € 8 млн. Также бразилец входит в сферу интересов «Алавеса» и «Бешикташа».
Уолес перешёл в «Ганновер-96» летом 2018 года из «Гамбурга». Сумма трансфера составила € 6 млн. В минувшем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 26 матчах немецкого национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек.
Отец Жерсона: «Динамо»? Могу дать 80%, что сын будет играть за «Фламенго»
- 8 июля 2019
-
20:23
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:01
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
18:08
-
18:05
-
17:59
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
17:06
-
16:58
-
16:29
-
16:18
-
16:10
-
15:44
-
15:42
-
15:28
-
15:19
-
15:08
-
14:47
-
14:45
-
14:31
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
14:04
Партнерский контент