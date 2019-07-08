Л. Эрнандес: Гризманн мог бы стать лучшим игроком мира в «Баварии»

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес считает, что мюнхенская «Бавария» — идеальный клуб для Антуана Гризманна.



«Антуанн — большой игрок, многие клубы хотели бы видеть его в своём составе. Конечно, было бы здорово, перейди он в «Баварию», хоть я и не знаю, заинтересован ли в этом он сам.



Сложно сказать, подойдёт ли он «Барселоне», но в «Баварии» он мог бы стать лучшим футболистом мира», — цитирует Эрнандеса Goal.



Напомним, Гризманн близок к переходу в «Барселону». Ожидается, что его трансфер будет официально завершён в ближайшее время.



Помимо того, что и Антуан, и Лукас выступают за сборную Франции, оба футболиста с 2014 года выступали в составе «Атлетико» (Мадрид). Сегодня, 8 июля, Эрнандес был представлен в качестве игрока «Баварии».

Гризманн сообщил «Атлетико», что выкупит свой контракт за € 120 млн