Л. Эрнандес: Гризманн мог бы стать лучшим игроком мира в «Баварии»

Французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес считает, что мюнхенская «Бавария» — идеальный клуб для Антуана Гризманна.
«Антуанн — большой игрок, многие клубы хотели бы видеть его в своём составе. Конечно, было бы здорово, перейди он в «Баварию», хоть я и не знаю, заинтересован ли в этом он сам.
Сложно сказать, подойдёт ли он «Барселоне», но в «Баварии» он мог бы стать лучшим футболистом мира», — цитирует Эрнандеса Goal.
Напомним, Гризманн близок к переходу в «Барселону». Ожидается, что его трансфер будет официально завершён в ближайшее время.
Помимо того, что и Антуан, и Лукас выступают за сборную Франции, оба футболиста с 2014 года выступали в составе «Атлетико» (Мадрид). Сегодня, 8 июля, Эрнандес был представлен в качестве игрока «Баварии».
- 8 июля 2019
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