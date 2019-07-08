«Лестер» объявил о выкупе Тилеманса у «Монако»

Бельгийский полузащитник Юри Тилеманс официально стал игроком «Лестер Сити».
Английский клуб выкупил трансфер игрока у «Монако» и подписал с ним контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила около € 45 млн, что является рекордом для «Лестер Сити».
«Так здорово стать игроком «Лестер Сити». Когда я перешёл в эту команду на правах аренды, то все игроки, персонал и болельщики отнеслись ко мне просто фантастически. Поэтому я очень рад перейти в команду», — сказал Тилеманс.
22-летний Тилеманс выступал за «Лестер Сити» на правах аренды во второй половине минувшего сезона. В составе английского клуба хавбек принял участие в 13 матчах английской Премьер-лиги, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
- 8 июля 2019
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