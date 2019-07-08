Мещеряков: слова Тарасова пусть останутся на его совести, просто время неумолимо

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слова бывшего полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который остался недоволен уходом из клуба.

«Высказывания Тарасова пусть останутся на его совести. Никак не хочу на это реагировать. Зачем мне в перепалку с ним вставать? Что касается решения о расставании с ним как с игроком, то время неумолимо. К сожалению, оно движется в одну сторону. Ни разу ещё не видел, чтобы оно двигалось вспять», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

32-летний Тарасов является воспитанником «Спартака». За «Локомотив» хавбек выступал с 2010 года, провёл за клуб 188 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 12 забитых мячей и отдал 10 результативных передач. В составе клуба Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выиграл национальный Кубок.