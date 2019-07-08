Гол Захи принёс Кот-д'Ивуару победу в матче 1/8 финала Кубка Африки с Мали

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счётом обыграла национальную команду Мали. Встреча состоялась в Суэце на одноимённом стадионе. Обслуживал матч замбийский арбитр Жанни Сиказве, которому помогали суданец Валид Ахмед Али и кениец Жильбер Шеруйо.

Единственный гол был забит на 76-й минуте. Автором гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, которому ассистировал форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа.

В четвертьфинале Кот-д'Ивуар сыграет с Алжиром. Встреча состоится 11 июля в Суэце. Начало матча в 19:00 мск.

Кот-д'Ивуар является двукратным победителем Кубка африканских наций, а также дважды проигрывал в финалах. Алжир добирался до финала дважды и один раз стал победителем турнира.