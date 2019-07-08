Гол Захи принёс Кот-д'Ивуару победу в матче 1/8 финала Кубка Африки с Мали
В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Кот-д'Ивуара с минимальным счётом обыграла национальную команду Мали. Встреча состоялась в Суэце на одноимённом стадионе. Обслуживал матч замбийский арбитр Жанни Сиказве, которому помогали суданец Валид Ахмед Али и кениец Жильбер Шеруйо.
Единственный гол был забит на 76-й минуте. Автором гола стал нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, которому ассистировал форвард «Астон Виллы» Жонатан Коджиа.
В четвертьфинале Кот-д'Ивуар сыграет с Алжиром. Встреча состоится 11 июля в Суэце. Начало матча в 19:00 мск.
Кот-д'Ивуар является двукратным победителем Кубка африканских наций, а также дважды проигрывал в финалах. Алжир добирался до финала дважды и один раз стал победителем турнира.
- 8 июля 2019
-
21:46
-
21:34
-
21:33
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:23
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:01
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
18:08
-
18:05
-
17:59
-
17:36
-
17:29
-
17:16
-
17:06
-
16:58
-
16:29
-
16:18
-
16:10
-
15:44
-
15:42
-
15:28
-
15:19
-
15:08
Партнерский контент