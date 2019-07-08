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Сутормин — о переходе в «Зенит»: понимал, что другого такого шанса не будет

Сутормин — о переходе в «Зенит»: понимал, что другого такого шанса не будет
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в «Зенит».

«Сначала я, как все знают, действительно оказался в Казани, чему на самом деле обрадовался, так как с этим переходом в моей карьере появилась определённость. Но затем узнал, что «Зенит» по-настоящему заинтересован во мне, и я благодарен казанцам, что они не стали препятствовать переговорам.

Это был сложный выбор, учитывая всю ситуацию вокруг перехода, но внутри я понимал, что другого такого шанса, шанса вернуться в Петербург, у меня может и не быть. Конечно, очень приятно получить приглашение от такого клуба. Эмоции самые хорошие.

Рад вернуться в Петербург, потому что этот город очень многое мне дал — как в футбольном плане, так и в человеческом. Здесь я по-иному стал смотреть на многие вещи, в духовном и моральном плане Петербург мне очень помог», — цитирует Сутормина официальный сайт клуба.

Напомним, 25-летний хавбек перешёл в казанский клуб в конце июня из «Оренбурга». Футболист подписал с «Рубином» контракт до лета 2023 года.

Сутормин — воспитанник «Зенита». В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил восемь голов, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек.

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