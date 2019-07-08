Отец Неймара объяснил неявку сына на старт предсезонной подготовки «ПСЖ»
Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал отсутствие сына в предсезонном лагере французской команды.
«Причина отсутствия Нея была давно известна. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr. В «ПСЖ» прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в работе Instituto Neymar Jr.
Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — цитирует отца футболиста Fox Sports Brazil.
Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». Сообщается, что форвард намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.
«ПСЖ»: Неймар не прибыл на предсезонную подготовку, мы примем меры
- 8 июля 2019
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