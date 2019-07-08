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Отец Неймара объяснил неявку сына на старт предсезонной подготовки «ПСЖ»

Отец Неймара объяснил неявку сына на старт предсезонной подготовки «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал отсутствие сына в предсезонном лагере французской команды.

«Причина отсутствия Нея была давно известна. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr. В «ПСЖ» прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в работе Instituto Neymar Jr.

Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — цитирует отца футболиста Fox Sports Brazil.

Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». Сообщается, что форвард намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.

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