Отец Неймара объяснил неявку сына на старт предсезонной подготовки «ПСЖ»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал отсутствие сына в предсезонном лагере французской команды.



«Причина отсутствия Нея была давно известна. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr. В «ПСЖ» прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в работе Instituto Neymar Jr.



Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — цитирует отца футболиста Fox Sports Brazil.



Ранее сообщалось о стойком желании Неймара покинуть французский клуб. Главным претендентом на футболиста является «Барселона». Сообщается, что форвард намерен лично отправиться в столицу Каталонии для ускорения процесса переговоров.

«ПСЖ»: Неймар не прибыл на предсезонную подготовку, мы примем меры