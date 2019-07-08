Пуйоль: «Барселоне» не стоит думать об уходе Неймара несколько лет назад

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего Неймара, который в данный момент выступает за «ПСЖ».

«Все игроки, когда принимают решение, считают, что оно является оптимальным для них. Когда Неймар уходил, то он был уверен в своём решении. Но ценить нужно настоящее, а не прошлое. Если на рынке есть подходящий футболист, то не стоит думать о том, что произошло несколько лет назад.

Неймар — отличный футболист, который может сделать разницу. Возможно, в последние два года он не смог проявить себя в должной мере из-за травм, но если он вернётся и восстановит тот уровень, на котором он был, то, я думаю, ему ещё есть что дать футболу», — приводит слова Пуйоля Mundo Deportivo.