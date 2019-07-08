Агент: наверное, Сутормин оказался в клубе, в который и должен был перейти

Александр Клюев, агент нападающего Алексея Сутормина, прокомментировал переход своего клиента из казанского «Рубина» в петербургский «Зенит».
«Наверное, Алексей оказался в том клубе, в который он и должен был изначально перейти. Но первое, что нужно сделать, — это поблагодарить «Оренбург», его болельщиков, весь тренерский штаб и особенно Владимира Валентиновича Федотова и спортивного директора Эдуарда Юрьевича Сафонова. В «Оренбурге» этот игрок по-настоящему заявил о себе.
Ни для кого не секрет, что Алексея хотел видеть в «Зените» Сергей Богданович Семак. Почему сначала футболист оказался в «Рубине»? Так получилось. Наверное, на определённом этапе не было полной уверенности в том, что «Зенит» действительно, на сто процентов, заинтересован в его кандидатуре. Понятно, что в футболе никто никаких гарантий не даёт, однако в любом случае важно понимать, какую роль игроку отводят в команде, как собираются использовать. Теперь же мы пообщались с Александром Ивановичем Медведевым, и все эти вопросы отпали. А с точки зрения спортивного аспекта, конечно, переход в «Зенит» очень интересен: это и участие в Лиге чемпионов, и борьба за самые высокие места в чемпионате России. В то же время считаю, что и в Казани создаётся очень амбициозная команда. Думаю, у них всё будет хорошо», — приводит слова Клюева Sport24.
- 8 июля 2019
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