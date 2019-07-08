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Девушка Дани Алвеса эмоционально поздравила игрока с победой в Кубке Америки

Девушка Дани Алвеса эмоционально поздравила игрока с победой в Кубке Америки
Футбол / Южная Америка 0

Жоана Санс, девушка капитана сборной Бразилии Дани Алвеса, поздравила своего возлюбленного с завоеванием Кубка Америки.

«Не знаю, как объяснить это чувство… Я плакала вместе с тобой в прошлом году, в один из самых тяжёлых моментов в твоей карьере, а теперь я здесь. Теперь мы празднуем огромную победу. Для тебя и для всей команды. Не могу описать ту гордость, которую чувствую.

Ты заслуживаешь всего наилучшего за свою самоотверженность, за то, что никогда не сдаёшься, что бы то ни было. За твоё огромное сердце, за то, что ты делаешь… Мой чемпион, моя вселенная, люблю тебя!» — написала Жоана в своём «инстаграме».

Напомним, Алвес стал первым футболистом в истории, которому удалось завоевать 40 командных трофеев. Кроме того, он был признан лучшим игроком Кубка Америки.

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