Ришарлисон посвятил гол в финале Кубка Америки прабабушке, но забыл её имя

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон сообщил, что он посвятил гол в финальном матче Кубка Америки с Перу (3:1) своей прабабушке. Но рассказывая об этом, он от волнения забыл её имя.

«Как я и говорил перед турниром, посвящаю этот гол своей прабабушке. Ей 87 лет. Теперь это её праздник», — сказал Ришарлисон.

Но когда журналист спросил имя прабабушки, то форвард смутился и не смог ответить: «Имя в моей голове, но я забыл его».

После Ришарлисона на вопросы журналиста отвечал Каземиро. В этот момент Ришарлисон ворвался в эфир и закричал: «Дона Жулита! Дона Жулита!»

Видео можно посмотреть в «твиттере» Trivela.

22-летний Ришарлисон принял участие в трёх матчах Кубка Америки и забил один гол. Победа в Кубке Америки стала первым трофеем в его карьере.