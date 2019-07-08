Ришарлисон посвятил гол в финале Кубка Америки прабабушке, но забыл её имя
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон сообщил, что он посвятил гол в финальном матче Кубка Америки с Перу (3:1) своей прабабушке. Но рассказывая об этом, он от волнения забыл её имя.
«Как я и говорил перед турниром, посвящаю этот гол своей прабабушке. Ей 87 лет. Теперь это её праздник», — сказал Ришарлисон.
Но когда журналист спросил имя прабабушки, то форвард смутился и не смог ответить: «Имя в моей голове, но я забыл его».
После Ришарлисона на вопросы журналиста отвечал Каземиро. В этот момент Ришарлисон ворвался в эфир и закричал: «Дона Жулита! Дона Жулита!»
Видео можно посмотреть в «твиттере» Trivela.
22-летний Ришарлисон принял участие в трёх матчах Кубка Америки и забил один гол. Победа в Кубке Америки стала первым трофеем в его карьере.
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- 8 июля 2019
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