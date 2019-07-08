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Каземиро — о Месси: те, у кого есть рот, могут говорить всё что угодно

Каземиро — о Месси: те, у кого есть рот, могут говорить всё что угодно
Футбол / Южная Америка 0

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который выразил мнение, что всё было подстроено для успеха бразильцев на Кубке Америки — 2019.

«Те, у кого есть рот, могут говорить всё что угодно. Что касается меня, то обсуждение судей — это явно не моё дело. Не мне решать, было ли судейство хорошим.

Могу сказать, что все старались изо всех сил. Отдельно хотелось бы поздравить команду Перу с отличным выступлением на турнире», — цитирует Каземиро Marca.

Напомним, в финале Кубка Америки — 2019 сборная Бразилии обыграла команду Перу со счётом 3:1. В полуфинальном матче подопечные Тите оказались сильнее сборной Аргентины, Перу обыграл Чили.

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