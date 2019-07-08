Каземиро — о Месси: те, у кого есть рот, могут говорить всё что угодно

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал заявление нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, который выразил мнение, что всё было подстроено для успеха бразильцев на Кубке Америки — 2019.



«Те, у кого есть рот, могут говорить всё что угодно. Что касается меня, то обсуждение судей — это явно не моё дело. Не мне решать, было ли судейство хорошим.



Могу сказать, что все старались изо всех сил. Отдельно хотелось бы поздравить команду Перу с отличным выступлением на турнире», — цитирует Каземиро Marca.



Напомним, в финале Кубка Америки — 2019 сборная Бразилии обыграла команду Перу со счётом 3:1. В полуфинальном матче подопечные Тите оказались сильнее сборной Аргентины, Перу обыграл Чили.

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