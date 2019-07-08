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«Рубин» объявил о переходе грузинского форварда Микелтадзе

«Рубин» объявил о переходе грузинского форварда Микелтадзе
Футбол / РПЛ 0

Грузинский нападающий «Анортосиса» Бека Микелтадзе перешёл в казанский «Рубин».

Футболист достался российскому клубу бесплатно и подписал контракт до лета 2020 года.

«Бека Микелтадзе — игрок «Рубина»! Добро пожаловать!» — сообщается в официальном «твиттере» «Рубина».

21-летний Микелтадзе является воспитанником «Зестафони». В «Анортосис» он перешёл летом 2018 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Кипра, в которых стал автором двух забитых мячей. Ранее Микелтадзе выступал за тбилисское «Динамо» и «Рустави». Выступал за сборные Грузии разных возрастов, в том числе в составе молодёжной сборной (5 голов в 13 матчах). Обладатель Кубка Грузии — 2015/16 в составе «Динамо Тбилиси».

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