«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Челси» Бакайоко

Французский полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко вошёл в сферу интересов двух грандов европейского футбола. За 24-летнего футболиста готовы побороться «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.



По информации источника, заинтересованность в покупке Бакайоко выражает спортивный директор французского клуба Леонардо. Ранее футболист и функционер вместе работали в «Милане». В Париже француз может сменить Леонардо Паредеса.



Другим претендентом на Бакайоко является «Манчестер Юнайтед». Британский гранд ранее покинул Андер Эррера. Именно на его место может прийти Тьемуэ.



В прошлом сезоне Бакайоко выступал на правах аренды за «Милан». В 42 матчах он отметился одним забитым мячом.