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«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Челси» Бакайоко

«ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» поборются за полузащитника «Челси» Бакайоко
Футбол / Англия 0

Французский полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко вошёл в сферу интересов двух грандов европейского футбола. За 24-летнего футболиста готовы побороться «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.

По информации источника, заинтересованность в покупке Бакайоко выражает спортивный директор французского клуба Леонардо. Ранее футболист и функционер вместе работали в «Милане». В Париже француз может сменить Леонардо Паредеса.

Другим претендентом на Бакайоко является «Манчестер Юнайтед». Британский гранд ранее покинул Андер Эррера. Именно на его место может прийти Тьемуэ.

В прошлом сезоне Бакайоко выступал на правах аренды за «Милан». В 42 матчах он отметился одним забитым мячом.

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