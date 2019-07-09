Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть «ПСЖ»
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил новому спортивному директору клуба Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL.
По данным источника, о намерении сменить клуб Неймар сначала рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве. На прошлой неделе у форварда был телефонный разговор с Леонардо, который рассказал ему о новом проекте «ПСЖ». Неймар высоко оценил идеи Леонардо, но подчеркнул, что всё равно хочет уйти.
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего бразилец перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2022 года.
«ПСЖ»: Неймар не прибыл на предсезонную подготовку, мы примем меры
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