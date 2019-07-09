«Милан» поспорит с «Ман Сити» за лучшего бомбардира Кубка Америки — 2019
Нападающий «Гремио» и сборной Бразилии Эвертон в ближайшее время может стать футболистом «Милана». Об этом сообщает A Bola.
По информации издания, 23-летний футболист сам желает присоединиться к россонери и уже согласовал детали личного контракта. Итальянскому клубу осталось договориться с бразильским о сумме трансфера. Сообщается о € 40 млн.
Ещё одним претендентом на Эвертона является «Манчестер Сити». По информации итальянских СМИ, «горожане» уже сделали предложение «Гремио».
Напомним, Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки — 2019. На его счету три забитых мяча в шести матчах. Сборная Бразилии стала победителем турнира — в финале подопечные Тите со счётом 3:1 обыграли команду Перу.
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