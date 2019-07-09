«Милан» поспорит с «Ман Сити» за лучшего бомбардира Кубка Америки — 2019

Нападающий «Гремио» и сборной Бразилии Эвертон в ближайшее время может стать футболистом «Милана». Об этом сообщает A Bola.



По информации издания, 23-летний футболист сам желает присоединиться к россонери и уже согласовал детали личного контракта. Итальянскому клубу осталось договориться с бразильским о сумме трансфера. Сообщается о € 40 млн.



Ещё одним претендентом на Эвертона является «Манчестер Сити». По информации итальянских СМИ, «горожане» уже сделали предложение «Гремио».



Напомним, Эвертон стал лучшим бомбардиром Кубка Америки — 2019. На его счету три забитых мяча в шести матчах. Сборная Бразилии стала победителем турнира — в финале подопечные Тите со счётом 3:1 обыграли команду Перу.