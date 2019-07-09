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Тунис обыграл Гану в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Тунис обыграл Гану в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Туниса в матче 1/8 финала Кубка африканских наций в серии пенальти обыграла команду Ганы и завоевала путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Исмаилии на одноимённом стадионе. Обслуживал матч южноафриканский арбитр Виктор Гомес, которому помогали Захеле Сивела (ЮАР) и Суру Фатсоан (Лесото).

Счёт был открыт на 73-й минуте. Автором гола стал нападающий тунисской сборной Таха Хенисси, которому ассистировал Вайди Кечрида. Гана сумела отыграться в компенсированное время благодаря автоголу защитника туниссцев Рами Бедуи. Дополнительное время не принесло результата, а в серии пенальти Тунис победил благодаря промаху ганца Калеба Экубана.

В 1/4 финала Тунис сыграет с Мадагаскаром. Матч состоится 11 июля.

Кубок африканских наций. 1/8 финала
08 июля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Гана
1 : 1
4 : 5
Тунис
0:1 – Хенисси – 73, 1:1 – Бедуи – 90+1 (автогол)
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