Тунис обыграл Гану в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Туниса в матче 1/8 финала Кубка африканских наций в серии пенальти обыграла команду Ганы и завоевала путёвку в четвертьфинал. Встреча состоялась в Исмаилии на одноимённом стадионе. Обслуживал матч южноафриканский арбитр Виктор Гомес, которому помогали Захеле Сивела (ЮАР) и Суру Фатсоан (Лесото).

Счёт был открыт на 73-й минуте. Автором гола стал нападающий тунисской сборной Таха Хенисси, которому ассистировал Вайди Кечрида. Гана сумела отыграться в компенсированное время благодаря автоголу защитника туниссцев Рами Бедуи. Дополнительное время не принесло результата, а в серии пенальти Тунис победил благодаря промаху ганца Калеба Экубана.

В 1/4 финала Тунис сыграет с Мадагаскаром. Матч состоится 11 июля.