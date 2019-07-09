Источник: «Зенит» не оставляет надежд переманить Алексея Миранчука

Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал о желании «Зенита» усилиться хавбеком «Локомотива» Алексеем Миранчуком и нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым.



«В оставшиеся месяцы трансферного окна от «Зенита» стоит ждать интересных ходов. Насколько мне известно, в Петербурге по-прежнему не оставляют надежд переманить из «Локомотива» Алексея Миранчука. Проблема заключается в желании самого игрока выступать в России только за «Локо» у Юрия Семина, он очень привязан к нынешнему клубу. Трансфер осуществить будет сложно, но «Зенит» пока попыток не оставляет и пытается прощупывать почву под клубом и игроком.



«Зениту» нужны лучшие российские игроки, но даже при возможностях клуба переход Миранчука оформить проблематично. Это же касается и интереса петербуржцев к Ивану Игнатьеву из «Краснодара». По поводу молодого нападающего шло общение на уровне руководителей двух команд в начале лета. Договориться, впрочем, не удалось», — цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».

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