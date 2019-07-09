Леонардо: Неймар может покинуть «ПСЖ», если мы получим подходящее предложение

Новый спортивный директор «ПСЖ» Леонардо сообщил, что клуб может рассмотреть вариант с продажей бразильского нападающего Неймара.

«Неймар может покинуть „ПСЖ“, если мы получим подходящее предложение. Но на сегодняшний день мы не знаем, хочет ли кто-нибудь купить его и за какую цену. Это не делается за один день.



Всем ясно, что Неймар хочет уйти, но в футболе вы говорите сегодня одно, а завтра другое. Это удивительно, но это так.



Мы также поговорили с его окружением. Позиция ясна для всех участников. Но на сегодня положение таково: у Неймара по-прежнему действует трёхлетний контракт с „ПСЖ“, и поскольку мы не получали предложений, то не можем ничего обсуждать», — приводит слова Леонардо Goal.

Напомним, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону».