Живоглядов: я уже адаптировался к требованиям в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями от перехода в столичный клуб.
«Я уже адаптировался к требованиям в «Локомотиве». И в матче Суперкубка, как мне кажется, неплохо получилось их выполнить. Тех дней, что провёл на сборах в составе команды, хватило, чтобы понять, чего хочет тренерский штаб и как взаимодействовать с партнёрами.
Конкуренция с Владиславом Игнатьевым? Готов на 100%. Это будет лучше и для него, и для меня. Конкуренция — это всегда хорошо.
На что может претендовать «Локомотив» в предстоящем сезоне? Думаю, «Локомотив» может бороться за самые высокие места, выигрывать трофеи, как он это делал в предыдущие сезоны. В команде много классных и опытных футболистов, а атмосфера такая, что можно добиваться многого. Я хочу в этом команде помочь — для этого и переходил. Сейчас выиграл с «Локо» Суперкубок — первый мой трофей в карьере. Честно говоря, очень понравилось завоевывать титулы. Хочется ещё не один раз такое повторить», — приводят слова Живоглядова «Известия».
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