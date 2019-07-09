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Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство

Мунтяну: с Я. Хаджи «Спартак» сможет бороться за чемпионство
Футбол / РПЛ 0

Румынский тренер Доринел Мунтяну, известный в России по работе с саранской «Мордовией» и краснодарской «Кубанью», поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи в московский «Спартак».

«Будем надеяться, что Янис окажется в той команде, где будет играть и развиваться. Что касается России, то там действительно сложный чемпионат. Но с такими трансферами, как переход Яниса, «Спартак» сможет бороться за чемпионство», — приводит слова Мунтяну Pro X.

Янис — сын знаменитого экс-футболиста Георге Хаджи. После успешной игры на молодёжном Евро-2019 20-летним хавбеком заинтересовались многие известные клубы Европы. В их число входят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария», амстердамский «Аякс», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Андерлехт».

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