Глава брестского «Динамо»: РПЛ важно привлечение клубов из СНГ, нам — вредно
Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев высказал мнение по поводу возможного приглашения в РПЛ клубов из соседних стран. Ранее о такой возможности высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.
«Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого «русского мира». Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно», — приводит слова Зайцева «Прессбол».
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
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