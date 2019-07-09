Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Глава брестского «Динамо»: РПЛ важно привлечение клубов из СНГ, нам — вредно

Глава брестского «Динамо»: РПЛ важно привлечение клубов из СНГ, нам — вредно
Футбол / РПЛ 0

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев высказал мнение по поводу возможного приглашения в РПЛ клубов из соседних стран. Ранее о такой возможности высказался президент ЦСКА Евгений Гинер.

«Наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого «русского мира». Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно», — приводит слова Зайцева «Прессбол».

Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент