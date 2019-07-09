«Милан» не намерен продавать Доннарумму

Руководство «Милана» не планирует расставаться с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой в это летнее трансферное окно. Несмотря на последние слухи, технический директор миланского клуба Паоло Мальдини не собирается обсуждать продажу 20-летнего футболиста, сообщает Football Italia.

«Есть множество слухов о трансфере Доннаруммы, но в данный момент наша позиция в том, что мы не собираемся продавать Джанлуиджи», — сказал Мальдини.

Ранее сообщалось, что россонери готовы продать Доннарумму сейчас, чтобы выручить за него максимально возможную сумму, поскольку контракт голкипера рассчитан до лета 2021 года и он не намерен его продлевать.

Сам Доннарумма не настаивает на уходе, но готов покинуть команду и присоединиться к «Пари Сен-Жермен», который в настоящий момент ведёт переговоры о его трансфере. Как уже сообщалось, «Милан» хочет выручить за своего воспитанника € 50 млн.