«Милан» не намерен продавать Доннарумму

Руководство «Милана» не планирует расставаться с голкипером команды Джанлуиджи Доннаруммой в это летнее трансферное окно. Несмотря на последние слухи, технический директор миланского клуба Паоло Мальдини не собирается обсуждать продажу 20-летнего футболиста, сообщает Football Italia.
«Есть множество слухов о трансфере Доннаруммы, но в данный момент наша позиция в том, что мы не собираемся продавать Джанлуиджи», — сказал Мальдини.
Ранее сообщалось, что россонери готовы продать Доннарумму сейчас, чтобы выручить за него максимально возможную сумму, поскольку контракт голкипера рассчитан до лета 2021 года и он не намерен его продлевать.
Сам Доннарумма не настаивает на уходе, но готов покинуть команду и присоединиться к «Пари Сен-Жермен», который в настоящий момент ведёт переговоры о его трансфере. Как уже сообщалось, «Милан» хочет выручить за своего воспитанника € 50 млн.
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