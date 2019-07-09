Чилаверт: Месси прав, КОНМЕБОЛ убивает футбол

Знаменитый экс-голкипер парагвайской сборной Хосе Луис Чилаверт поддержал лидера Аргентины Лионеля Месси, обвинившего Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
«Без сомнения, этот Кубок Америки был подготовлен для того, чтобы Бразилия стала чемпионом. КОНМЕБОЛ убивает футбол, почему они собираются наказать Месси, если мы живем в демократическом мире? Игроки должны объединиться и бойкотировать КОНМЕБОЛ», – приводит слова Чилаверта FOX Sports.
Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ.
За оскорбительные и клеветнические слова в адрес Южноамериканской конфедерации футбола 32-летний форвард может быть отстранён от игр за сборную Аргентины на срок до двух лет.
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