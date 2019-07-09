Клопп — об Алисоне и Фирмино: приятно видеть, как они снова празднуют
Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу бразильских футболистов своей команды на Кубке Америки — 2019 Алисона Бекера и Роберто Фирмино.
«Мне прислали пару видео, голосовых сообщений и тому подобное. Они хорошо провели время. Последнее сообщение я получил утром в половине восьмого. Им нужен отпуск, и они, конечно, этого заслуживают.
Приятно, очень приятно видеть, как они снова празднуют. Это сразу напомнило мне о нашем маленьком празднике четыре или пять недель назад! Это помогает им, конечно. Когда в прошлый раз Бразилия побеждала, это был 2007 год, они были детьми», – приводит слова Клоппа Mirror.
В финальном матче бразильцы победили команду Перу со счётом 3:1.
Клопп: хочу, чтобы «Ливерпуль» привык побеждать
Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки
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