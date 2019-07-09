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«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон

«Краснодар» презентовал форму на следующий сезон
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» сегодня, 9 июля, вместе с компанией Puma представил форму, в которой футболисты будут выступать в следующем сезоне.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «твиттере» «Краснодара».

«Дизайнеры отошли от стандартных идей: домашний комплект выполнен в классическом сочетании чёрного цвета и калейдоскопического представления зелёного; выездная форма представлена в сочетании белого цвета с асимметрическими элементами в светло-сером исполнении.

В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок, что является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня», — говорится на официальном сайте «быков».

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