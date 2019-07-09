Микелтадзе: наслышан о завоеваниях «Рубина» на внутренней и международной арене

Новичок «Рубина» Бека Микелтадзе поделился впечатлениями от перехода в казанский клуб. 21-летний игрок является воспитанником «Зестафони». В «Анортосис» он перешёл летом 2018 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Кипра, в которых стал автором двух забитых мячей.



«Рубин» — очень большой клуб с великолепной историей. Я хорошо знаком с этой командой и наслышан о её завоеваниях на внутренней и международной арене. Я счастлив, что мне удалось присоединиться к этому коллективу. Перед тем как перейти в «Рубин», я разговаривал с гендиректором и главным тренером. Сразу было видно, что эти люди горят идеей создать боевитую конкурентоспособную команду. И я с удовольствием принял это предложение.



Над предложением из «Рубина» я долго не думал. Я помню, как казанская команда обыгрывала «Барселону» в Лиге чемпионов. За «Рубин» выступал мой земляк, грузин Лаша Салуквадзе. Для меня честь попробовать свои силы в таком клубе, как «Рубин». И я надеюсь, что смогу принести много пользы новой команде", — сказал Микелтадзе в интервью клубному телевидению.

«Рубин» объявил о переходе грузинского форварда Микелтадзе