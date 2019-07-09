Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игуаин отказывается покидать «Ювентус»

Игуаин отказывается покидать «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин отказывается покидать стан туринского клуба. Как сообщает Sky Sport Italia, аргентинского футболиста не привлекает вариант перехода в «Рому» или другую команду Серии А.

Издание отмечает, что форвард нанял личного тренера, чтобы работать с ним летом и доказать свою состоятельность новому наставнику «Ювентуса» Маурицио Сарри.

В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.

«Рома» хочет арендовать у «Ювентуса» Игуаина
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент