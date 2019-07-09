Игуаин отказывается покидать «Ювентус»
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин отказывается покидать стан туринского клуба. Как сообщает Sky Sport Italia, аргентинского футболиста не привлекает вариант перехода в «Рому» или другую команду Серии А.
Издание отмечает, что форвард нанял личного тренера, чтобы работать с ним летом и доказать свою состоятельность новому наставнику «Ювентуса» Маурицио Сарри.
В сезоне-2018/19 Игуаин выступал на правах аренды сначала за «Милан», а затем за «Челси». В составе россонери нападающий записал в свой актив 6 голов и 1 результативную передачу в 15 матчах Серии А. За лондонцев 31-летний футболист забил 5 мячей в 14 встречах английской Премьер-лиги. Соглашение аргентинца с итальянской командой рассчитано до 2021 года.
«Рома» хочет арендовать у «Ювентуса» Игуаина
- 9 июля 2019
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