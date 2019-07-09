Экс-игрок «Барселоны»: Неймар ослабит оборону. Будем пропускать не 4, а 6 голов?
Бывший футболист «Барселоны» Лобо Карраско поделился мнением о возможном возвращении в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«Я не хочу, чтобы Неймар перешёл в «Барселону». Я бы предпочёл увидеть в команде Гризманна, а также центрального и левого защитников и центрального нападающего. Я вижу ситуацию таким образом и не поменял бы мнения, будь я Бартомеу, Месси, спортивным директором или тренером.
С приходом Неймара «Барса» только потеряет сзади. Команду только что уничтожили в Лиге чемпионов, «Ливерпуль» забил нам четыре мяча. Если оборона ослабеет ещё больше, что будет дальше? Мы будем пропускать не четыре гола, а шесть? «Барсе» нужен футболист типа Пуйоля», — цитирует Карраско Goal.com со ссылкой на El Chiringuito.
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