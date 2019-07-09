Дзюба, Глушаков и Акинфеев проголосовали в номинации на премию Бышовца

«Чемпионату» стало известно, как проголосовали некоторые футболисты клубов Российской Премьер-Лиги в номинации на премию Бышовца, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года.



В голосовании принимают участие только российские футболисты старше 28 лет, которые провели не менее 40 матчей в РПЛ, или моложе, но игроки сборной, сыгравшие не менее 30 матчей в РПЛ.



Сергей Паршивлюк («Динамо»): Фёдор Чалов, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»).



Андрей Лунёв («Зенит»): Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Обляков, Фёдор Чалов (оба – ЦСКА).



Артём Дзюба («Зенит»): Матвей Сафонов («Краснодар»), Фёдор Чалов, Ильзат Ахметов (оба – ЦСКА).



Игорь Смольников («Зенит»): Фёдор Чалов (ЦСКА), Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов (оба – «Краснодар»).



Игорь Акинфеев (ЦСКА): Фёдор Чалов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Денис Глушаков («Ахмат»): Александр Максименко («Спартак»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Иван Обляков (ЦСКА).

Беляев, Кудряшов и К. Комбаров проголосовали в номинации на премию Бышовца