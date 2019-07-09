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Бывший полузащитник «Анжи» подписал контракт с «Тамбовом»

Бывший полузащитник «Анжи» подписал контракт с «Тамбовом»
Футбол / РПЛ 0

Экс-полузащитник «Анжи» Иван Маркелов подписал годичный контракт с «Тамбовом». Выступать за новую команду футболист будет под 99-м номером. Об этом сообщается в официальном «твиттере» тамбовского клуба.

Накануне «Тамбов» в преддверии дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге в социальной сети представил свой новый логотип.

В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу.

В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Ранее стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.

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