Бывший полузащитник «Анжи» подписал контракт с «Тамбовом»
Экс-полузащитник «Анжи» Иван Маркелов подписал годичный контракт с «Тамбовом». Выступать за новую команду футболист будет под 99-м номером. Об этом сообщается в официальном «твиттере» тамбовского клуба.
Накануне «Тамбов» в преддверии дебютного сезона в Российской Премьер-Лиге в социальной сети представил свой новый логотип.
В минувшем сезоне «Тамбов» финишировал на первом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу.
В стартовом туре сезона-2019/20 «Тамбов» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 14 июля. Ранее стало известно, что тамбовская команда на старте нового сезона будет проводить домашние матчи в Саранске.
Хосонов проведёт следующий сезон в «Тамбове»
- 9 июля 2019
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