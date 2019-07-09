Прядкин: даже турецкая лига зарабатывает от продажи телеправ больше РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о желании увеличить заработок лиги от продажи телевизионных прав.
«Представители УЕФА были на Суперкубке. Они отметили, что не во всех странах есть такое взаимодействие между лигой и РФС. Мои иностранные коллеги отметили, что мы находимся по нашим возможностям, по уровню безопасности, по организации — по этим параметрам — на первом месте, несмотря на рейтинг УЕФА.
Мы отстаём от европейских чемпионатов по объективным причинам. Мы отстаём в спортивном плане и в коммерции. Это моя больная тема. Я мечтаю, чтобы лига достойно зарабатывала. Мы работаем в этом направлении. У нас отсутствует конкуренция в телевидении, у нас не очень хорошая цена на рекламу. Мы никак не можем перевалить за тот рубеж, который был ещё в 2007 году. Даже турецкая лига, которая находится ниже нас в таблице коэффициентов, больше зарабатывает от продажи телеправ. Надеюсь, что скоро случится скачок в этой области», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 9 июля 2019
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