Прядкин: вопрос о расширении РПЛ можно рассматривать только после 2022 года

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном расширении лиги, в том числе, за счёт команд из стран СНГ.
«Позиция лиги по расширению за счёт стран СНГ следующая: в масштабах нашей страны было бы здорово, если бы команд в РПЛ было больше. Но для того, чтобы они там играли, важно не только наличие спортивной базы, но и финансовая стабильность. Пока есть такое мнение, что мы к этому не готовы. Далее появилось предложение Гинера. И оно способно на жизнь. Перед Суперкубком мы пригласили представителей Армении, Беларуси, Казахстана. Это очень сложно — у этих стран есть федерации, которые это позволят или не позволят. В рабочем порядке мы это прорабатываем.
Очень многих настораживает участие в еврокубковых турнирах и то, что они не смогут конкурировать с нашими клубами за еврокубки. Мы послушали коллег и услышали, что многие клубы очень жаждут играть в еврокубках, потому что это средства, которые позволяют выживать. Эти вопросы прорабатываются, прорабатываем запрос на увеличение количество игр по поручению Дюкова. Мы доложили о возможности увеличения игр, далее у нас было поручение от клубов РПЛ, проработали анализ увеличения календаря. К первым числам июня мы должны были доложить варианты, пока не готовы их озвучить, но доложим Дюкову.
Мы доложили о возможных вариантах, учитывая плотность календаря. Пока мы не будем говорить, какой вариант для нас более приемлемый. Вопрос о расширении лиги можно рассматривать только после 2022 года. Практически на полтора месяца будут сокращены чемпионаты из-за ЧМ в Катаре», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 9 июля 2019
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