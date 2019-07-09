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Прядкин: постараемся запустить VAR с первого тура РПЛ

Прядкин: постараемся запустить VAR с первого тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что лиге с большой вероятностью удастся запустить систему видеоповторов (VAR) с 1-го тура предстоящего розыгрыша чемпионата России.

«Решение по VAR принято. Задача поставлена запустить с 1-го тура, вчера прошло заседание рабочей группы по внедрению VAR. Постараемся запустить с 1-го тура, но, как и говорил Дюков, не во всех матчах. Необходим централизованный центр, сегодня это пока децентрализовано.

Сегодня-завтра будет принято решение, кто будет техническим подрядчиком. Обе компании готовы начать использовать VAR с 1-го тура», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

С турнирной таблицей минувшего розыгрыша РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

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