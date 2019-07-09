Прядкин: об отмене лимита речи пока нет
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями об изменении формата лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге на «8+17», который должен вступить в силу начиная с сезона-2020/21.
«Об отмене лимита речи пока нет, хотя многие наши заслуженные деятели футбола говорят, что это только пойдёт на пользу. Что касается нового лимита, то было принято единогласное решение о лимите «8+17». Переход на безлимит… Давайте для начала перейдём на новый лимит. Многие выступают за увеличение качества легионеров. Все клубы сейчас поставлены в жёсткое русло. Не забывайте, что скоро мы ещё перейдём и на четырёх доморощенных игроков в заявке. Сейчас их всего двое», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Колосков назвал абсурдным новый лимит на легионеров
- 9 июля 2019
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