РПЛ предложила РФС снизить критерии вместимости стадионов

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможном снижении критерия вместимости стадионов при лицензировании клубов.



«Мы вышли с предложением к президенту Российского футбольного союза понизить категорийность. Люди довольны стадионом, всё совпадает, кроме вместимости. Мы предложили снизить критерии вместимости до 8000 зрителей», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Ранее сообщалось, что из-за несоответствия новым требованиям регламента по вместимости стадиона на своей арене не сможет выступать «Оренбург». Стадион «Газовик», на котором играет команда, рассчитан на 7520 зрителей. В конце июня исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что достиг договорённости с РФС о проведении командой домашних матчей следующего сезона на своём стадионе.

РПЛ: у «Оренбурга» нет первой категории, пока он будет выступать в Самаре