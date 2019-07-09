РПЛ предложила РФС снизить критерии вместимости стадионов

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможном снижении критерия вместимости стадионов при лицензировании клубов.
«Мы вышли с предложением к президенту Российского футбольного союза понизить категорийность. Люди довольны стадионом, всё совпадает, кроме вместимости. Мы предложили снизить критерии вместимости до 8000 зрителей», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
Ранее сообщалось, что из-за несоответствия новым требованиям регламента по вместимости стадиона на своей арене не сможет выступать «Оренбург». Стадион «Газовик», на котором играет команда, рассчитан на 7520 зрителей. В конце июня исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что достиг договорённости с РФС о проведении командой домашних матчей следующего сезона на своём стадионе.
- 9 июля 2019
-
14:33
-
14:18
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:33
-
13:24
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:56
-
12:43
-
12:39
-
12:29
-
12:19
-
12:07
-
11:49
-
11:44
-
11:27
-
11:24
-
11:20
-
11:07
-
10:42
-
10:32
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:31
-
09:27
-
09:10
-
08:48