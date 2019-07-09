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Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин провели первый день в тюрьме

Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин провели первый день в тюрьме
Футбол / РПЛ 0

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, как его клиент и форвард «Зенита» Александр Кокорин провели первый день в тюрьме.

Бушманов отметил, что в ближайшее время, на этой неделе или в начале следующей, приедет к Мамаеву. Как он и его подельник устроились в камере, пока не знает. Он уточнил, что спортсмены просили передать им нормальную еду и кое-какие бытовые предметы.

«Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому соответственно они попросили какие-то вещи и продукты первой необходимости им передать.

Они пока на карантине, когда содержатся все вместе. Карантин обычно длится от недели до двух. В среднем десять дней. Дальше будет распределение в отряд. Возможно, в один. Но все подробности я узнаю и уточню по приезде в колонию», — цитирует Бушманова телеканал «360».

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