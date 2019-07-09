Адвокат рассказал, как Мамаев и Кокорин провели первый день в тюрьме

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, как его клиент и форвард «Зенита» Александр Кокорин провели первый день в тюрьме.
Бушманов отметил, что в ближайшее время, на этой неделе или в начале следующей, приедет к Мамаеву. Как он и его подельник устроились в камере, пока не знает. Он уточнил, что спортсмены просили передать им нормальную еду и кое-какие бытовые предметы.
«Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому соответственно они попросили какие-то вещи и продукты первой необходимости им передать.
Они пока на карантине, когда содержатся все вместе. Карантин обычно длится от недели до двух. В среднем десять дней. Дальше будет распределение в отряд. Возможно, в один. Но все подробности я узнаю и уточню по приезде в колонию», — цитирует Бушманова телеканал «360».
- 9 июля 2019
-
14:33
-
14:18
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:33
-
13:24
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:56
-
12:43
-
12:39
-
12:29
-
12:19
-
12:07
-
11:49
-
11:44
-
11:27
-
11:24
-
11:20
-
11:07
-
10:42
-
10:32
-
10:19
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:43
-
09:31
-
09:27
-
09:10
-
08:48