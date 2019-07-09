Прядкин: возможно, победитель Кубка России будет играть в Лиге чемпионов

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин выразил мнение, что необходимо повышать престиж Кубка России, а также заявил, что не исключён вариант, при котором триумфаторы турнира смогут напрямую выходить в Лигу чемпионов.



«В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов повышения его престижа: возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если сможем договориться, а возможно, это будет солидная денежная компенсация.



Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не отправляли вторые составы», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Напомним, в настоящее время победитель Кубка России попадает в квалификацию Лиги Европы.

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