Экс-полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в «Химках»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Александр Трошечкин продолжит карьеру в «Химках». Футболист в ближайшее время подпишет контракт с клубом.
23-летний полузащитник имеет опыт выступления в Российской Премьер-Лиге в «Ростове» и «Тосно», в составе которого стал обладателем Кубка России. В сезоне-2016/17 Трошечкин был признан лучшим молодым игроком Футбольной национальной лиги.
В августе 2018 года перешёл на правах аренды в курский «Авангард» до конца года. В феврале нынешнего года «Авангард» продлил аренду до конца сезона-2018/19.
«Химки» в 1-м туре нового сезона в ФНЛ на выезде одержали победу над «Лучом» со счётом 5:2. В следующем туре подмосковный клуб дома примет курский «Авангард».
- 9 июля 2019
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