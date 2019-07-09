Журналист жалеет о ролике с хорватскими игроками, кричащими «Слава Украине!»

Украинский журналист Андрей Шахов в социальной сети поделился воспоминаниями о скандале, который произошёл во время чемпионата мира—2018 в России.

Напомним, вскоре после окончания матча Хорватии со сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 Домагой Вида и член хорватской делегации Огнен Вукоевич записали видеоролик, в котором Вукоевич посвятил победу киевскому «Динамо» и сборной Украины, а Вида крикнул «Слава Украине!». ФИФА вынесла Виде предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тыс. швейцарских франков. Также Хорватский футбольный союз вывел Вукоевича из делегации сборной на ЧМ.

«Год назад Вуко после победы Хорватии над Россией прислал мне видео, ставшее, как сейчас модно говорить, вирусным. Несколько миллионов просмотров, за сутки несколько тысяч запросов на добавление в друзья и дальнейшие маразмы в виде разбирательств на высшем уровне, с Павелко в футболке сборной Хорватии на заседании Верховной рады, с хорватскими флагами на Крещатике и проблемы у самих ребят, которые продолжили путь к финалу на чемпионате мира. Честно скажу, если бы я мог предположить, что начнется такая пьянка, ни за что бы это не опубликовал. За жёлтой славой никогда не гнался, и такой ажиотаж мне лично был настолько неприятен, что я с неделю, пока он не утихнет, не заходил в „Фейсбук“. Сейчас эту историю вспоминаю как не самое лучшее приключение, хоть оно и добавило мне известности (в данном случае ненужной), а сыну так и вовсе кое в чём помогло», — написал Шахов в «Фейсбуке».

Видео доступно на «Чемпионате».