Полузащитник сборной Молдавии перешёл в «Крылья Советов»

Полузащитник Раду Гынсарь продолжит карьеру в чемпионате России. Игрок сборной Молдавии подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщила пресс-служба Молдавской федерации футбола.

Раду является воспитанником кишинёвской «Академии». Выступал за «Зимбру», «Шериф», а также «Хапоэль» (Хайфа). С 2012 года вызывается в национальную команду.

С конца июня футболист находился в расположении самарского клуба, проводившего тренировочный сбор в Словении. Сам футболист принял участие в нескольких контрольных матчах, включая контрольный матч с «Краснодаром» (2:1), который стал для самарского клуба последним на сборе.



14 июля «Крылья Советов» сыграют в 1-м туре Российской Премьер-Лиги против московского ЦСКА.