Полузащитник сборной Молдавии перешёл в «Крылья Советов»
Полузащитник Раду Гынсарь продолжит карьеру в чемпионате России. Игрок сборной Молдавии подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщила пресс-служба Молдавской федерации футбола.
Раду является воспитанником кишинёвской «Академии». Выступал за «Зимбру», «Шериф», а также «Хапоэль» (Хайфа). С 2012 года вызывается в национальную команду.
С конца июня футболист находился в расположении самарского клуба, проводившего тренировочный сбор в Словении. Сам футболист принял участие в нескольких контрольных матчах, включая контрольный матч с «Краснодаром» (2:1), который стал для самарского клуба последним на сборе.
14 июля «Крылья Советов» сыграют в 1-м туре Российской Премьер-Лиги против московского ЦСКА.
- 9 июля 2019
-
16:17
-
16:00
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:24
-
15:18
-
15:01
-
14:48
-
14:33
-
14:18
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:42
-
13:41
-
13:33
-
13:24
-
13:22
-
13:20
-
13:00
-
12:56
-
12:43
-
12:39
-
12:29
-
12:19
-
12:07
-
11:49
-
11:44
-
11:27
-
11:24
-
11:20
-
11:07
-
10:42
-
10:32
Партнерский контент