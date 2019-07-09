Бывшая жена Кержакова намерена стать муниципальным депутатом

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-игрока сборной России Александра Кержакова, собирается стать муниципальным депутатом и подала документы для регистрации в качестве кандидата в депутаты МО «Гавань». Тюльпанова в социальной сети сообщила, что хочет быть полезной для общества и на законодательном уровне помогать женщинам, пострадавшим в неудачных отношениях.
«Сегодня завершилась первая ступень моего нового этапа в жизни. Я собрала и сдала все документы в муниципальную избирательную комиссию. Да, я понимаю, что для многих эта новость неожиданная. Но я действительно искренне надеюсь, что все мои документы собраны правильно и пройдут регистрацию, после чего я стану кандидатом в муниципальные депутаты от района Гавань.
Последние два года моей жизни открыли мне глаза на огромное количество проблем в нашем обществе. Я научилась не только справляться со многими сложностями, но прежде всего хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом, который у меня есть. Я неоднократно говорила о том, что хочу помогать женщинам, пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа, но и на законодательном уровне в том числе. И если когда-нибудь у меня появится возможность внести коррективы, хотя бы предложить эти коррективы в закон, касающийся матери и ребёнка, это уже будет большой победой для меня», — написала Тюльпанова в «Инстаграме».
- 9 июля 2019
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