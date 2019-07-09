«Краснодар-2» сменил главного тренера

В тренерском штабе «Краснодара-2» произошло изменение — клуб, выступающий в Футбольной национальной лиге, возглавил Олег Фоменко. Ранее он входил в тренерский штаб основной команды чёрно-зелёных.

Напомним, что «Краснодар-2» проведёт встречу 1-го тура первенства ФНЛ на выезде против «Армавира». Матч состоится сегодня, 9 июля, и начнётся в 19:00 мск.

С сезона-2018/19 Фоменко был де-юре главный тренер «Краснодара» в связи с отсутствием у Мурада Мусаева лицензии Pro, позволяющей тренировать клубы Российской Премьер-Лиги. Входил в тренерский штаб краснодарской команды с 2010 года.

Календарь матчей «Краснодара-2» в Футбольной национальной лиге можно посмотреть на «Чемпионате».