Экс-тренер Джикии: выбирай капитана игроки «Спартака», Гео всё равно победил бы

Александр Антипов, в прошлом тренер защитника «Спартака» Георгия Джикии, прокомментировал назначение футболиста капитаном красно-белых.



«Считаю назначение Джикии капитаном «Спартака» абсолютно справедливым и логичным. Другого выбора и быть не должно. По всем параметрам он заслуживает этого назначения и, думаю, оправдает его игрой и поведением на поле и в раздевалке. Как раз сейчас переписываюсь с Джикией, поздравил его. Он поблагодарил и ответил, что постарается оправдать доверие. Мы с Гео тесно общаемся и дружим. Всё-таки это мой лучший воспитанник. Самоотдача Джикии на поле позволила ему стать капитаном. Он своим примером ведёт за собой в сложные минуты, когда команда проигрывает. Когда выигрываешь, играть легче, а вот в тяжёлые моменты именно Гео подаёт пример. Подсказом, голосом он помогает партнёрам. Если Джикия останется в «Спартаке», капитанская повязка у него надолго.



Что касается того, что теперь капитан «Спартака» назначается, а не выбирается голосованием, команда там только создаётся. В такой ситуации логичнее назначить. Я, тренируя в футбольной школе «Локомотив», капитанов назначал. Думаю, главный тренер видит всё. Этот выбор на сто процентов оправдан. Если бы было голосование игроков, Джикия всё равно выиграл бы. Смог бы Георгий капитанить в сильном европейском клубе? При выборе капитана важна ведь прежде всего не национальность, а бойцовские качества и характер. Всё возможно. Во многих командах в Европе капитанов выбирают по количеству сыгранных матчей», — сказал Антипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Джикия назначен капитаном «Спартака», Зобнин — вице-капитан