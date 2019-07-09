Ресторан Месси будет кормить бездомных

Ресторан в Росарио, принадлежащий нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси и его семье, организовал акцию для бездомных людей.



В рамках акции, которая стартовала в прошлую пятницу, 5 июля, людям предлагают по тарелке горячей еды.



«Некоторым людям мы также выдавали кофе, безалкогольные напитки и даже вино. К нам пришло много посетителей, и все они вели себя очень уважительно. Мы собираемся продлить эту акцию на 15 дней – каждый вечер с 19 до 21 часа», — сказала менеджер заведения Ариэль Альмада.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. В системе сине-гранатовых форвард оказался в 2000 году, а с 2003 года выступает за главную команду. С каталонским клубом Лионель к настоящему времени завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков страны и четыре трофея Лиги чемпионов.

«Он поставил под сомнение своё величие». Месси под шквалом критики Лучший игрок мира готов уйти из сборной. Но хочет сделать это не как лузер, а как революционер.